Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı. Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kızına sinirlenen baba, evinin çatısına çıktı
24.03.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T. (57), polis tarafından ikna edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : kızına sinirlenen baba,intihar girişimi,
612327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612327.aspx
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