Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı. Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.