Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mart Çarşamba gününe dair hava durumu verilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı kesimleri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunurken, kuzey, iç ve batı kesimler için ise sıcaklık artışı tahminini paylaştı. MGM'nin 5 günlük tahminine göre ise sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 5 ila 10 derece arasında düşüş gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, İç ve Doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin haifif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C



Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Van çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MUŞ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralılklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı