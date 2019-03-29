Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahelenin ardından yangın söndürülürken, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 11 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar.

Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''