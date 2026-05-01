KDV ve ÖTV artışları yat ve tekne sektörünü vurdu. Yüzde 20 KDV ve ÖTV yükünün yerli üretimi yüzde 30 daha pahalı hâle getirdiğini belirten sektör temsilcileri, bu durumun tüketiciyi yabancı bayrağa ve ithalata yönlendirdiğine dikkati çekti.

ÖMER TEMÜR- Türkiye’nin önde gelen denizcilik buluşmalarından MAST İzmir Boat Show, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle kapılarını açtı.

29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda; boyları 3 metreden 15 metreye, fiyatları ise 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar uzanan geniş bir yelpazede tekneler sergileniyor. Fuarın açılışında konuşan Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TEYÜD) Başkanı Erhan Görnü, yüzde 20 KDV ve üzerine eklenen ÖTV yükünün tüketiciyi yerli üretimden uzaklaştırdığına dikkati çekerek, tekne ve yatlardaki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Görnü, “Mevcut KDV ve ÖTV yükü yüzünden yerli teknelerimiz yüzde 30 daha pahalıya mal oluyor. Bu durum, alıcıları ithal teknelere veya yabancı bayrak çekmeye zorluyor. Aslında bu senaryoda en büyük kaybı, vergi geliri düşen devlet yaşıyor. Eskiden ihracatta KDV muafiyeti avantajımız vardı ancak özellikle 24 metre altı üretimlerde bu avantajın kaldırılması üreticiyi zora soktu. Avrupa’da ticarette serbest dolaşım ve vergisiz sistem varken, bizim sistemimiz ithalatı cazip kılıyor. Eğer bu yapı değişirse sektör çok daha hızlı büyür, ihracat artar” dedi. Görnü, devlet destekli agresif büyüme politikaları izleyen Polonya’nın Türkiye’nin en büyük rakibi hâline geldiğini, işçilik maliyetlerinin artması ve iç pazardaki vergi baskısı sebebiyle bazı yerli üreticilerin üretimlerini bu ülkeye kaydırmayı başladığını bildirdi.

MAST Boat Show dördüncü defa İzmir'de kapılarını açtı: Vergi artışı bayrak değiştirdi

Tekne İmalatçıları Derneği (TEKİMDER) Başkanı Hüseyin Akduman ise 480 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün “zenginlerin hobisi” gibi lanse edilmesine tepki gösterdi.

Akduman, “Sektörün ciddi bir üretim gücü var. Ancak hep lüks olarak görüldü. 100 milyonluk bir villaya kimse lüks demiyor ama 5 milyon liralık bir tekneye lüks deniyor. Biz bu algıdan şikayetçiyiz. Motor ve elektronik aksamlar dışında üretimimizin büyük bir kısmı yerli. Ciddi bir istihdam sağlıyoruz ancak lüks algısı yüzünden devletten yeterince destek göremiyoruz” diye konuştu.

Karaduman, Türkiye’de küçük tekne kullanıcılarının da ciddi altyapı sorunları yaşadığını, bağlama alanı, marina kapasitesi ve tekne indirme rampaları konusunda önemli eksikler bulunduğunu söyledi.

4 YILDA YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan fuarın her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti. İlk yıl yaklaşık 10 bin metrekarelik net satış alanıyla başladıklarını hatırlatan Soydan, “Bu yıl 18 bin metrekareye 35 bin ziyaretçi ulaştık” dedi. ZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu da MAST İzmir Boat Show’un da dört yıl içerisinde yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, bu başarının sektör temsilcileri ve iş ortaklarının katkısıyla gerçekleştiğini ifade etti

