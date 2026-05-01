Schalke’den transfer edilen ve bonservis bedeli çok yüksek bulunan sağ bek yeteri kadar süre alamadı. Yönetimin kulüp bulmasını istediği Taylan yeniden Almanya’ya dönebilir.

MURAD TAMER - Kara Kartal’ın büyük umutlarla transfer ettiği isimlerden olan Taylan Bulut, sezon başında Schalke 04’ten 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alındı. Ancak hayaller ile gerçekler örtüşmedi ve hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

YETERLİ GÖRÜLMÜYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ilk günden performansını yeterli bulmadığı ve maliyeti tartışılan sağ bek satış listesine kondu. 2030’a kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Taylan yeniden Almanya’ya dönebilir.

KİRALIK DA GİDEBİLİR

Siyah beyazlı yönetim, kulüp bulmasını istediği 20 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Alman kaynaklı haberlere göre Taylan’ın adı Mönchengladbach ile anılıyor. Eğer kulüp bulunamazsa teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kiralık gönderilmesi de gündemde. Kariyerinde Schalke’nin ardından ikinci kulüp olarak Beşiktaş’ı gören genç ismin yedek kalmaktansa sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi daha uygun görülüyor.

1 ASİSTİ VAR

Taylan Bulut, 10 maçta 626 dakika süre aldı ve sadece kupada 1 asist yaptı.

KAZANMAK ZORUNDA: DÖRDÜNCÜLÜK İÇİN RİSK VAR

Ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp dördüncülük yolunda yaralanan Beşiktaş bugün Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arayacak. Başakşehir’in nefesini ensesinde hisseden siyah beyazlılar yerini sağlama almak amacında. Beşiktaş Salı günü de kupa yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ricardo Quaresma, kulübü ziyaret edip başkan Serdal Adalı ile görüştü.

SERDAL ADALI’DAN HAKKI YETEN FELSEFESİ: ŞEREFİNLE OYNA HAKKINLA KAZAN

n Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği “spor hukuku” sempozyumunda konuştu: “Hakkı Yeten, sahalarda da adaletin temsilcisi olmaktan asla vazgeçmedi. Bize de kuşaktan kuşağa aktarılacak ‘Şerefinle oyna, hakkınla kazan’ felsefesini aşıladı. Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlıların hakkını korumak, sahalarda ve hayatın her alanında adaleti, hakkaniyeti sağlamak sizlerin emeğiyle mümkün olacak.” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, Hakkı Yeten'in yeğeni Sibel Oymak'a çiçek ve plaket hediye etti.

BAŞSAVCI VEKİLİ: BAHİS OPERASYONU LİGLER BİTİNCE…

Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, bahis operasyonuyla ilgili “Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

