Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bektaş Mahallesi’ndeki Alanya Seyir Terası yolu üzerinde devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Büro Amirliği ekipleri şüpheli hareketler sergileyen 07 NAB 69 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler, 20 parça halinde satışa hazır 5,30 gram eroin ve 1 adet suboxone hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan İlker D. (22) gözaltına alınırken, arkadaşı Samet Y.(20) ise polisin elinden kurtularak kaçtı. Gözaltına alınan İlker D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından her yerde aranıyor.