Van-Bahçesaray karayolu, bugün sabah saatlerinde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, çığın düştüğü bölgede yoğun çalışma başlattı. Aralıksız yürütülün çalışma sonucu öğle saatlerinde çığ temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı.
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü
03.05.2019 - 16:35 | Son Güncelleme: 03.05.2019 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Bahçesaray karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Etiketler : Van-Bahçesaray,
622020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622020.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER