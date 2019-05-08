Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Uşak Sivaslı ilçesi Eldeniz köyü kırsalında tarlaya giden Gülşen Gündüz (60) isimli kadın Salı günü (dün) tarlasına doğru yürüyerek yola çıktı. Akşam saatlerinde geri dönemeyen yaşlı kadının aile yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve köylüler kadını bulmak için arama çalışmasına başlarken AFAD ve UMKE ekipleri de aramaya katıldılar. Detaylı yapılan arama sonucunda bugün sabah saatlerinde kadının cansız bedenine köye yakın bir arazide ulaşıldı. Cesette herhangi bir darp ve yara izne rastlanılmazken, Gülşen Gündüz’ün cansız bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.

Konuyla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması devam ediyor.