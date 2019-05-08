Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kendisini polis, istihbarat polisi, mit görevlisi olarak tanıtan, tanıştığı kişilerden banka hesap numaralarını alıp iş bulma vaadiyle dolandırdığı insanlardan gelen paraları bu hesaplara havale ettirdiği tespit edilen M.T. isimli şahıs, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sıkı araştırmalar, takipler, çalışmalar neticesinde yakalandı.

M.T. isimli şahsın sahte kimlik kullandığı, gerçek isminin T.A. olduğu ve çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 40 farklı suçtan arandığı ve 20 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Zanlının konakladığı yerde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.