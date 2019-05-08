Kaza, Manavgat-Sarılar yolu Manavgat Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan A.Y.’nin kullandığı otomobile Manavgat Devlet Hastanesine döndüğü sırada aynı istikamette seyreden İ.H.A.’nın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından yere devrilen motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneden getirilen sedye ile hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü A.Y. isimli kadın uzun süre kazanın şokunda kalarak gözyaşlarına hakim olamadı. 