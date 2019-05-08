Kaza, Manavgat-Sarılar yolu Manavgat Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan A.Y.’nin kullandığı otomobile Manavgat Devlet Hastanesine döndüğü sırada aynı istikamette seyreden İ.H.A.’nın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın ardından yere devrilen motosikletin yaralanan sürücüsü hastaneden getirilen sedye ile hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü A.Y. isimli kadın uzun süre kazanın şokunda kalarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Hastane girişinde trafik kazası: 1 yaralı
08.05.2019 - 16:36 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastane girişinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hastane girişi,kaza,
623035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623035.aspx
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