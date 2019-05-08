Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızlarının yaptığı ters uçuşla görüntüyü paylaştı. Paylaşımda İrtifa 100 metre.. Kanat aralığı 1 metre.. Türk Yıldızları’nın Konya semalarındaki nefes kesen gösteri uçuşu" ifadelerine yer verildi. 