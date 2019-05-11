İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağmur öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve Eminönü’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, üstü kapalı alanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
İstanbul'da etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
11.05.2019 - 15:26 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağmur öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve Eminönü’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, üstü kapalı alanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,yağmur,
623746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623746.aspx
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