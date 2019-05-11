Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağmur öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve Eminönü’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, üstü kapalı alanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.