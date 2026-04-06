İzmir'de hayatını kaybedip memleketi Adana'da defnedilen 22 yaşındaki polis memuru Sude Sarıkaya'nın mezarına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Biri kadın 4 şüphelinin, mezardaki oyuncak ve bibloları çaldığı, kabre zarar vererek Türk bayrağına saygısızlık yaptığı belirlendi. Acılı annenin şikayeti üzerine, infiale neden olan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki polis memuru Sude Sarıkaya, 2 Kasım 2024'te İzmir'in Foça ilçesinde hayatını kaybetti. Genç kadın, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi. Kızının mezarını adeta ev gibi süsleyen anne Duru Sarıkaya, mezara oyuncak ve biblolar koydu.

Adana'dan skandal görüntüler! Polis mezarında tepinip hırsızlık yaptılar

TEPKİ ÇEKEN ANLAR KAMERADA

Ancak bir süre sonra mezarlıktan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine anne Sarıkaya, mezara güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı. Buna rağmen biri kadın 4 kişi mezara gelerek hem oyuncak ve bibloları çaldı hem de mezara zarar verdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇİÇEKLERİ VE OYUNCAKLARI ÇALMIŞLAR, MEZARI KIRMIŞLAR"

Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan anne Duru Sarıkaya, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Bayrağa da saygısızlık yapmışlar. Kızım bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm. Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler. Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş. Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık. Bunu yapanlar bizi izlerse Allah belalarını versin." dedi.

Öte yandan, infiale yol açan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

