Halı sahalardaki ölümlerin artışı sonrasında uzman isim 35 yaş ve üzerini uyardı. Günlük hayatın yoğun temposu sonrası oynanan halı saha maçlarının 35 yaşın üzerindeki vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtildi. Bu ölümlerin sebeplerinden birinin belirti vermeyen, kalp damar hastalıkları olduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar…

Son dönemlerde halı saha maçlarındaki ani ölüm sayısındaki artış dikkat çekerken, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Esad Çekin’den önemli açıklamalar geldi. Çekin, günlük hayatın yoğun temposu sonrası oynanan halı saha maçlarının 35 yaşın üzerindeki vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Çekin “Halı saha, doğası itibarıyla riskli bir spor. Bence spor da değil; halı saha bir etkinliktir. Ben hastalarıma da mümkünse halı saha yapmamalarını öneriyorum" dedi.

“KALP KRİZLERİNİ TETİKLEYEBİLİR”

Dr. Esad Çekin, şöyle uyardı:

Egzersiz paradoksu dediğimiz bir şey vardır. Normalde egzersiz, kalp sağlığı için çok faydalıdır. Bildiğimiz bütün kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde düzenleyici etkisi vardır. Ancak paradoksal bir şekilde, haddinden fazla yoğun egzersiz kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Profesyonel sporcularda dahi spor esnasında ani ölümler görülebiliyor. Bu ölümlerin yüzde 90'ı spor aktivitesi esnasında oluyor. Bunların yüzde 85'inin nedeni ise kalp damar hastalıklarıdır. Spor geçmişi olmayanlarda çok daha yüksek bir risk var.

35 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLERİ UYARDI

Dr. Esad Çekin, özellikle 35 yaşın üzerindeki vatandaşlarda kalp krizlerinin ölüm nedeni olduğunu belirterek “Normalde halı saha maçı yapan kitleler genel itibarıyla gündüz çalışmış, yorgun düşmüş; akşam halı saha maçı planlamış kişilerdir. Yemeğini yemiş, sahanın etrafına gelip sigarasını da içmiş, sonra adımını atıp hiçbir ısınma egzersizi de yapmadan bir saat boyunca yoğun bir efora giren kişiler oluyor. Hatta sadece fiziksel bir stres değil, emosyonel bir strese de maruz kalıyorlar. Çünkü maçın inanılmaz bir gerginliği oluyor. Adrenalin de yükseliyor. Dolayısıyla altta yatan sessiz kalp hastalıkları gün yüzüne çıkıp ölümlerle seyredebiliyor. Burada 35 yaşın altındakilerde ölüm nedeni yapısal hastalıklar ve doğuştan ritim bozuklukları olurken, 35 yaşın üstündeki kişilerde kalp krizleri ölüm nedeni oluyor" dedi.

Çekin, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Maçtan önce 15-20 dakika ısınma egzersizi yapmak, yemeği en az iki saat öncesinden yemek ve sigara içmemekle kardiyovasküler sistemi bu ağır yüke hazır hâle getirmek gerekiyor. Halı saha, doğası itibarıyla riskli bir spor. Bence spor da değil; halı saha bir etkinliktir. Ben hastalarıma da mümkünse halı saha yapmamalarını öneriyorum. Ancak insan sadece biyolojik bir varlık değil; insan biyopsikososyal bir bütündür. Biyolojik olarak önerilmese de psikolojik ve sosyal birçok etkisi de var. İnsanlar burada motive olduklarını ifade ediyor. Bu nedenle halı saha maçı yapılmak isteniyorsa, özellikle 35 yaşın üzerindeki kişilerin bir kalp kontrolünden geçmesi gerekiyor. Çünkü çok basit tetkiklerle biz bunları öngörüp önleyebiliriz. Kontroller ihmal edilmemelidir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Esad Çekin

Öneri Açıklama Isınma Egzersizi Maçtan önce 15-20 dakika yapılmalı. Yemek En az iki saat öncesinden yenmeli ve sigara içilmemeli. Sağlık Kontrolü Özellikle 35 yaşın üzerindeki kişiler kalp kontrolünden geçmeli. Kontroller ihmal edilmemeli.

Çekin, "Bir otelde yangın tüpünün bulunması neyse, bir halı saha işletmesinde ya da yoğun kalabalığın olduğu yerlerde defibrilatör cihazlarının bulunması da aynıdır diye düşünüyorum. İşletmeciler, hem işletme olarak önlem almalı hem de vatandaşlarımız bireysel olarak kalp kontrollerini ihmal etmeyerek önlem almalıdır” diyerek uyardı.

