Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken dalgıçlar da derede arama yapıyor. Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD’dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi de bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Nişancı’nın kamera ve tripodunu bulurken, çalışmaların dalgıçlar yardımıyla dere güzergâhı boyunca yoğunlaşacağı belirtildi.

BU ÖFKENİN SEBEBİ NE?

Gazetecinin kaybolduğunu bildiren haber sitelerinin yorum bölümleri ise akıl almaz ölçüde nefret dolu yorumlarla doldu. Bir insan hayatı söz konusu olmasına rağmen çoğu kişi en ufak bir üzüntü ifadesinde bulunmadığı gibi muhabirin ölmesini isteyecek derecede vicdanları sızlatan hatta muhabire ve çalıştığı kuruma hakaretler eden ifadeler kullandı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: Abdulkadir Nişancı, zor şartlar altında görev yaptığı esnada, geçirdiği kaza hepimizi derinden üzerken, bazı kendini bilmezlerin sosyal medyada nefret söylemine sarılarak; hakaret, düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu işlediğini tespit etmiş durumdayız. Kazanın ardından sosyal medyada yaygınlaşan nefret söylemi düşmanlıktır. Çevrim içi olan bu düşmanlığa karşı hukuki haklarımızı kullanmak en tabii hakkımızdır.

ÇİRKİNLİĞE SORUŞTURMA

Çirkin paylaşımların ardından Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru taşıyan hesaplar hakkında adli işlem başlattı.