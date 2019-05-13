Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede serada domates üretimi yapan Hüseyin Şanverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 dönümlük alanda hasat yaptıklarını belirtti.

Şanverdi, domates üretim maliyetinin yüksek olduğunun altını çizerek, 1 dönümlük alandan yaklaşık 9 ton ürün beklediğini kaydetti.

Amik Ovası'nda çiftçilere domates ekimini tavsiye eden Şanverdi, "İşçi bulmakta zorlandığımız zamanlar oluyor. Ramazan ayında bu sıkıntı biraz daha fazla oluyor ama hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Şanverdi, seralarda sıcaklığın 37 dereceyi bulduğunu belirterek, seralarda çalışan işçilerin ramazan dolayısıyla 6 saat çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Serada çalışan Suriyeli işçi Abdullah Ahmet ise serada ve ramazanda çalışmanın zor olduğunu ancak üreticilerin kendilerini daha az çalıştırarak kolaylık sağladıklarını belirtti.