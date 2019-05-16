Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, geçen salı günü saat 06.00 sıralarında, Didim'in Taşburun önlerinde hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 39'u Suriye ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 13'ü kadın ve 14'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 22.00 sıralarında, aynı bölgede bir lastik bot daha tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 7'si Suriye, 5'i Afganistan, 4'ü Irak, 4'ü Sudan, 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 2'si kadın ve 11'i çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.