Edinilen bilgilere göre olay, Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Hüsnüye Işık, iddialara göre, evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Genç kadını yerde gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Çorlu’da şüpheli ölüm
16.05.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorlu’da iddiaya göre 3. kattaki evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kadın, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Omurtak Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Hüsnüye Işık, iddialara göre, evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Genç kadını yerde gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çorlu,şüpheli,ölüm,
624878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624878.aspx
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