Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat merkeze bağlı Çerçi Köyünde uzun yıllar sebze üretimi yapan Hüseyin Gözütok 3 dönümlük bahçesinde oğlu Ahmet Gözütok’un (24) girişimleri ile çilek üretimine geçti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünden mezun olan genç, babasından çekirdekten öğrendiği bilgilere yenilerini ekleyip araştırmalar yaparak topraksız çilek üretimini Tokat’ta harekete geçirmek için kolları sıvadı. 3 bin metrekare alanda 80 bin çilek fidesi diken Gözütok, üretimi 4 kat artırdı. Yıllık 50 bin tonun üzerinde rekoltede üretim yapılması beklenen tesiste hasat başladı. Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçirilerek oluşturulan topraksı yapıya dikilen çileklerin kilogram fiyatı 9 liradan tarlada alıcı buluyor. Marketlerde ise çilek 11-12 liradan satışa sunuluyor.

Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun oldu, çiftçiliği tercih etti

Çiftçiliği bir ailenin çocuğu olan Ahmet Gözütok, üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleğine devam etmeye karar verdi. Sebze üretimini bırakarak hayalindeki çilek üretimine başlayan Gözütok, yaptığı araştırmalar sonucu topraksız çilek üretimine geçti. 3 dönümlük bahçelerinin küçük bir kısmında önce işe başlayan genç çiftçi verim alması ile birlikte tüm bahçesini seralarla donatarak Karadeniz Bölgesinde en büyük topraksız çilek üreticisi konumuna geldi. Babasının Tokat’ta en kaliteli domates yetiştirme birincilikleri olduğunu ifade eden Gözütok, şuan da kentte en kaliteli çilek yetiştirmeye başladıklarının altını çizerek, “Üniversiteden Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun oldum. Ama o mesleği sevmedim. Ben bu meslek üzerinde yürümeye karar verdim. Şuanda Karadeniz bölgesinin en büyük topraksız çilek tesisini kurduk. İlerleyen yıllarda 2 -3 senede hedefimiz Türkiye'nin en büyük topraksız tarım tesisini Tokat'a kurmak” diye konuştu.

Çilek fidelerinin Hollanda’dan getirildiğini ifade eden Gözütok, “3 bin metre karelik serada 80 bin fide çilek var. Topraklı tarım yapmış olsaydım maksimum olarak 17-18 bin adet fide dikecektim. Bunun daha üst sınırını dikemezdim. Ama şuan bu 3 bin metrekarede 80 bin tane fide var. Zirai otla mücadele yok, hastalıklardan daha korunaklı. Bitkinin hangi gübrelere ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Ama toprakta böyle bir şansımız yok” ifadelerini kullandı. Gözütok, tarladan 9 lira ile hasada başladıkları çilek fiyatlarının 15-20 gün sonra Antalya Mersin çileklerinin Tokat’tan çekildiği zaman fiyatların 12-13 liraya yükselmesini beklediklerini sözlerine ekledi.