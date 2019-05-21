Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden D.K, iddiaya göre, kendisini iple asarak intihar etti. D.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. D.K'nin ünlü bir avukatın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.