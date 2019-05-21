Olay, Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden D.K, iddiaya göre, kendisini iple asarak intihar etti. D.K'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. D.K'nin ünlü bir avukatın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Sosyeteyi sarsan intihar
21.05.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz Çubuklu'da lüks bir sitede sosyetenin tanınmış isimlerinden D.K. kendini asarak intihar etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : intihar,
626071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626071.aspx
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