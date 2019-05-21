Niksar’a bağlı Mahmudiye köyü kayınlarında meydana gelen kazada A. K. yönetimindeki traktör, Erbaa istikametine seyir halindeyken Mahmudiye köyü eski Mandıra bölgesine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kurutma kanalına devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra traktörde bulunan F. K. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Traktör kurutma kanalına devrildi: 2 yaralı
21.05.2019 - 14:09 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Niksar ilçesinde yoldan çıkarak kurutma kanalına devrilen traktördeki iki kişi yaralandı.
Niksar’a bağlı Mahmudiye köyü kayınlarında meydana gelen kazada A. K. yönetimindeki traktör, Erbaa istikametine seyir halindeyken Mahmudiye köyü eski Mandıra bölgesine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kurutma kanalına devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kurutma kanalı,Tokat,
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