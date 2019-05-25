Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da trafik kazası:3 yaralı
25.05.2019 - 16:59 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da otomobilin, kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,kaza,
627174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627174.aspx
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