Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 TC 726 plakalı otomobil, Diyarbakır yolu istikametine seyir halinde iken önünde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı.