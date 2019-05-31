Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy’de bulunan bir yediemin deposundan milyonlarca lira değerindeki hacizli malların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, kiraladıkları 1 vinç ile depoda bulunan maddi değeri yüksek makineleri 3 tıra yükleyerek çalan zanlıların kimliklerini tespit etti.

Söz konusu soruşturma kapsamında ilçedeki bir hurda deposuna operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hurdalıktaki çalıntı mallara ise el konuldu.

Çaldıkları makineleri hurdaya dönüştürerek satmaya çalıştıkları tespit edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Jandarma’ya teşekkür

Yediemin deposu sahibi İlhan V. "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelinden Allah razı olsun.” diyerek jandarmaya teşekkür etti.