Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisiklet, ekonomik, güvenli ve doğaya uygun sürdürülebilir ulaşım aracı olması sebebiyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında gündelik hayatın içinde... Dünyada iki yüzyıldır kullanılan basit, uygun fiyatlı, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin önemine dikkati çekmek amacıyla BM Genel Kurulu 3 Haziran’ı “Dünya Bisiklet Günü” ilan etti. Şehirlerdeki araç sayısının artması sebebiyle meydana gelen trafik sıkışıklığı, fosil yakıt tüketimi yüzünden artan çevre kirliliği ve şehirleşme karşısında ulaşım altyapısının yetersiz kalması, bisiklet kullanımının artmasındaki başlıca sebepler arasında yer alıyor.

¥ Dünya genelinde iki milyardan fazla bisiklet bulunuyor, 2050 itibarıyla bu rakamın 5 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

¥ Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Belçika liste başı.

¥ “Bisikletler diyarı” olarak bilinen, 17 milyon nüfuslu Hollanda’da yaklaşık 23 milyon bisiklet var, aile başına da üç tane düşüyor.

¥ Araştırmalar, bisiklet kullanan bireylerin, fiziksel aktivitelerinin artması neticesinde, metabolizmalarının hızlandığı ve daha kolay kilo verdiklerini ortaya koydu.

¥ Bireylerin eklemlerinin daha sağlıklı ve güçlü olmasına da yardımcı olan bisiklet kullanımı, bacak, sırt, basen, kol ve bacak kaslarını da etkili şekilde çalıştırıyor.

¥ Araştırmalar, sırt ve bel ağrısı problemlerinde önleyici bir spor türü olan bisiklet sürmenin, kalp hastalıklarını da önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

KONYA'DA HER EVDE BİSİKLET VAR

Elverişli coğrafi özellikleri ve insanların ilgisiyle dünyaya örnek bisiklet kullanım kültürü bulunan ve “bisiklet şehri” olarak bilinen Konya, 515 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin diğer şehirlerine örnek oluyor. Sokaklarında 7’den 70’e herkesin bisiklet kullanırken görülebileceği şehirde, hemen her hanede bir bisiklet bulunuyor. Konya’yı bisiklet yolu uzunluğunda 160 kilometreyle İstanbul, 65 kilometre ile Eskişehir takip ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bisiklet kullanımını teşvik etmek maksadıyla güvenli bisiklet yolları yapıyoruz. 515 km uzunluğundaki bisiklet yolları ile Türkiye’de lider konumdayız” dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da hükümet ve belediyelerin çabalarıyla bisiklet kullanımının yaygınlaştığını dile getirdi. Küçükbakırcı, “Son 2,5 yılda Türkiye’deki bisiklet kullanımı 7 kat büyüdü” şeklinde konuştu.