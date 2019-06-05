Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde yerli ve yabancılar İstiklal Caddesi’ne akın etti. Dünyaca ünlü caddede, insanların yürümekte zorluk çektiği görülürken, oluşan görüntü en çok cadde ensaflarını sevindirdi. Adım atmanın bile zorlukla yapıldığı caddedeki kalabalık yüksekten de fotoğraflandı.
İstiklal Caddesi tıklım tıklım doldu
05.06.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluşturdu.
Etiketler : Ramazan Bayramı’nın ikinci günü,İstiklal Caddesi,
629395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629395.aspx
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