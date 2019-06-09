Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirirken, öfkeli kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında tekme tokat darp etmişti. Olaya müdahale eden polisler, darp edilen şahsı kızgın vatandaşın elinden güçlükle aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.