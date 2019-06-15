Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldızlı otelde tek başına tatil yapmakta olan 80 yaşındaki Alman turist Margrit Morgenstern otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra turistin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.