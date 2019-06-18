Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Körpeçler Mahellesi’nde bir şahıs başına dayadığı silah ile canına kıymak istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, kafasından yaralı olan F.S.'yi silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken alan da boşaltıldı. Uzun süre elindeki silahı bırakmayan ve motosikletine binmek isterken silahı beline koyan şahsı polis yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı olduğu için polis nezaretinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şahıs tedavi altına alındı.