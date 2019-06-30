Edinilen bilgilere göre, Beyciler Mahallesi Metek TOKİ girişinde A.B.’ye ait 81 ET 260 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Otomobil bir anda alev topuna döndü
30.06.2019 - 17:22 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,alev,top,
633991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633991.aspx
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