İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen kişilerin saklandığı ‘gaybubet’ evlerine dün sabah operasyon düzenledi. 5 ayrı eve yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, dün akşam adliye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'de FETÖ'ye 4 tutuklama
05.07.2019 - 12:46 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen kişilerin saklandığı ‘gaybubet’ evlerine dün sabah operasyon düzenledi. 5 ayrı eve yapılan baskında, 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler : DENİZLi,
635064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635064.aspx
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