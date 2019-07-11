Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da AFAD tarafından ‘Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Soylu, AFAD ile afetlere hazırlık noktasında bir kampanya başlattıklarını ve altı stratejik adım belirlediklerini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle konuştu: Birinci adımımızı, afetlere hazırlık yılı ilan etmek olarak belirledik ve bugün bu adımı atıyoruz. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Üçüncü adımımız, AFAD akreditasyon sisteminin kurulmasıdır. Dördüncü adım, tatbikatlarımızı artırmak. Beşinci adımımız, Türkiye afet risklerinin azaltılması platformunu oluşturmak. Son olarak da kısa adı ‘ARAS’ olan Afet Risklerini Azaltma Sistemi’ni hayata geçiriyoruz.