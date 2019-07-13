Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde 32 yıl 6 ay çarşı ve mahalle bekçiliği görevinde bulunan Ömer Bay hizmet süresini doldurarak emekli oldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmış olduğu süre içerisinde göstermiş olduğu dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı Ömer Bay’a, bundan sonraki yaşantısında sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı dileklerini belirten Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi