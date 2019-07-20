Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokatlı ayakkabı tamircisi İlhan Özarslan, bir taraftan babasından devraldığı mesleğini icra ederken, diğer taraftan bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan aynalı çarık imalatına devam ediyor. Aynalı çarık kullanımının azalması ile birlikte bir tavsiye üzerine çarıkları anahtarlık boyutuna kadar küçülterek süs eşyası formuna sokan İlhan Usta, el emeği göz nuru ürünlerini birçok şehre göndermeye başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra bu işe başlayan yaşındaki 51 yaşındaki İlhan Usta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yaptığını söyledi. İlhan Özarslan, "Yeni ayakkabı yapardık o bitti. Sipariş alırdık o da bitti. Şimdi sadece tamirata döndük. 1999 yılında da geçmişimizde olan bu aynalı çarığımızı yapalım istedik. Nasıl olur, giyen olmaz, talep olmayan bir işi niye yapalım dedik ve işi minyatüre döktük. Küçük yapıp böyle süs eşyası gibi satarken bir müşterimiz bunu biraz daha küçüğe indirgesen olmaz mı diye sordu. Dedim olmaz, hepsi el işi, makine işi yok derken onun tavsiyesi ile biraz daha küçülttük. Bunları anahtarlık niyetine yaptık. Daha sonra magnet yaptık. Tokatımızın aynalı çarığını yaşatmaya çalışıyoruz burada. Talep yoktu. Anahtarlığa döndürdükten sonra il dışından da isteyen arkadaşlarımız oldu. Kendi şehirlerinin ismini yazarak arkadaşlara gönderiyoruz" diye konuştu.

Bir zamanların gözde ayakkabıları olan aynalı çarıkların minyatürlerini satın alan vatandaşlar, el yapımı özel nostaljik çarıkları araç ve evlerinde süs eşyası olarak kullandıklarını söyledi.