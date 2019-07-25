Olay, Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Bazna'nın evinde mutfakta oyun oynayan çocuklar, kombinin içerisine yılan girdiğini görünce durumu ailelerine anlattı. Ailenin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kombi içerisinde yakalayarak doğaya bıraktılar.
Evin kombisinden yılan çıktı
25.07.2019 - 16:04 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı. Evdeki çocukların dikkati sayesinde yılan yakalandı.
Etiketler : Çorum,yılan,yaşam haberleri,
639526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639526.aspx
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