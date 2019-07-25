Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Bazna'nın evinde mutfakta oyun oynayan çocuklar, kombinin içerisine yılan girdiğini görünce durumu ailelerine anlattı. Ailenin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kombi içerisinde yakalayarak doğaya bıraktılar.