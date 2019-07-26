Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Muradiye-Erciş karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında 2 araçta arama yapıldı. Araçların gizli bölmelerinde toplam bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.