Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye giden Durmuş Şahan, amansız hastalığa yakalandığını öğrenince Aydın ve İzmir’deki çeşitli hastanelerde tedavi görmüş durumu iyileşince köyüne dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanan Durmuş Şahan, durumu tekrar kötüleşince Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Büyük umutlarla iyileşip çocukları ile birlikte güzel vakit geçirme umuduyla tedaviye giden 40 yaşındaki Durmuş Şahan’ın ölümü yakınlarını üzdü.

