Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 19 şüpheli, Hint keneviri ekimi suçundan 1 şüpheli ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 38,1 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kök Hint keneviri, 6,33 gram Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 995 lira ele geçirilerek, tüm maddelere ve paraya el konuldu.