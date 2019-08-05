Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Arıl Mahallesi'nde köy düğünü düzenlendi. Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet yere yığıldı. Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Cennet, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te maganda dehşeti! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
05.08.2019 - 01:37 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'teki bir düğünde maganda kurşunun isabet ettiği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : gaziantep,maganda kurşunu,
641775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641775.aspx
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