Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Süre kısalmış olabilir ama yüksek bedeller ödeyerek aldığınız koltuklarda, en azından kullandığınız süre boyunca rahat etmek önemli. Kilim Mobilya Tasarım Ekibi, yeni trendlerle, koltuk seçiminde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlattı. Ekip, ürünün ahşap kasa ve metal profille desteklenmesinin önemine işaret ediyor. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise koltuk kumaşlarının kolay temizlenen, leke tutmayan akıllı kumaş olup olmadığı. Burada tercihin akıllı kumaştan yana kullanılması çok önemli. Mümkünse çıkarılıp yıkanabilen modeller seçilmeli.

Şıklık ve kişiselleşmiş bir salon için de zıt stil kombinasyonları kullanılabilmeli. Bunun için minimal modeller seçmelisiniz. Markanın Sunny adlı modeli bu anlamda avantajlı. Yatak, koltuk olabilme tercihleri de sunabilmeli bir ürün...