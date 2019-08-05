Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da etkili olan sağanak, gece boyunca aralıklarla devam etti. Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde de aşırı yağışlar sonrası mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alanı su bastı. Dere mevkinde konaklayan 12 mevsimlik tarım işçisi ile birlikte 5 çocuk, mahsur kaldıkları bölgede AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Halat yardımıyla tahliye edilen insanlar, alandan uzaklaştırıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu genelinde bazı evlerin çatılarında hasar, yollarda toprak kayması, ev ve iş yerlerinde su baskınları olduğu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, 150 personel, 20 motopomp, 6 dalgıç pompa, 3 vidanjör ve kombine kuka, 24 iş makinası, 5 hizmet aracı ile meydana gelen yağış sonrası mağduriyeti giderdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından, yaşanan kuvvetli yağış sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda tüm ekiplere talimat verildiği ifade edildi.