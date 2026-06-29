Taksim Metro İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı dün iletmeye kapatılmıştı. Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu açıldı mı merak edilirken İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda geçici süreyle hizmete kapatılan hatların son durumu Metro İstanbul tarafından duyuruldu.

Taksim bölgesindeki bazı raylı sistem hatlarında geçici ulaşım düzenlemesine gidilmişti. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yer alan Taksim İstasyonu yolcu giriş ve çıkışına kapatılmış, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın seferleri durdurulmuştu. Aynı uygulama kapsamında Şişhane İstasyonu'nda yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık tutulmuş, diğer tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak yolcu kullanımına kapatılmıştı. M2 hattındaki trenler ise Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam etmişti. Peki, Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu açıldı mı?

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu açıldı mı?

TAKSİM KABATAŞ VE ŞİŞHANE METROSU AÇILDI MI?

Metro İstanbul'un yaptığı son açıklamaya göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu ile Şişhane İstasyonu'nun tüm giriş ve çıkışları yeniden hizmete açıldı. Aynı zamanda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da yeniden işletmeye alındı.

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu açıldı mı?

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPANDI?

Taksim Metro İstasyonu, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda geçici süreyle yolcu kullanımına kapatılmıştı.

Aynı karar kapsamında F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın seferleri durdurulurken, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çalışan trenler Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam etmişti.

Şişhane İstasyonu'nda ise yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık tutulmuş, diğer tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatılmıştı.

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