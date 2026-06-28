İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda Taksim bölgesindeki bazı raylı sistem hatlarının geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Taksim Metro İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı yolcu kullanımına kapatılırken, M2 hattında da sefer düzeninde değişikliğe gidildi. Şimdi ise vatandaşlar ''Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Metro İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu'nun hizmet vermeyeceğini, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da işletmeye kapatıldığını açıkladı. M2 hattındaki trenler Taksim'de durmadan sefere devam ederken, Şişhane İstasyonu'nda ise yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık olacak. Peki, Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı?

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı? Metro İstanbul duyurdu!

TAKSİM, KABATAŞ VE ŞİŞHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada uygulamanın süresine ilişkin tarih paylaşılmadı. Yetkililer Taksim Metro İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ve Şişhane İstasyonu'ndaki giriş-çıkış kısıtlamalarının ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini bildirdi.

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı? Metro İstanbul duyurdu!

TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Taksim bölgesindeki bazı metro ve füniküler hatlarında geçici uygulama başlatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu yolcu giriş ve çıkışına kapatıldı. Aynı karar doğrultusunda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatılarak seferlerine ara verdi.

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı? Metro İstanbul duyurdu!

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU'NDA HANGİ ÇIKIŞLAR KAPALI?

M2 hattındaki Şişhane Metro İstasyonu'nda da yolcu giriş ve çıkışlarında düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre istasyonda sadece Kasımpaşa çıkışı hizmet vermeye devam edecek. Bunun dışındaki tüm giriş ve çıkış noktaları geçici olarak yolcu kullanımına kapatıldı.

Taksim Kabataş ve Şişhane metrosu ne zaman açılacak, neden kapalı? Metro İstanbul duyurdu!

M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI ÇALIŞIYOR MU?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler devam ediyor. Trenler geçici uygulama nedeniyle Taksim İstasyonu'nda durmadan güzergahına devam edecek.

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