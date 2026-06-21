"Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak" soruları araştırılıyor. Metro İstanbul tarafından yapılan son duyurunun ardından Taksim Metro İstasyonu'nu kullanacak vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği kararı sonrası bazı hat ve istasyonlarda uygulamaya alınan düzenlemelerin detayları merak ediliyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrasında Metro İstanbul, Taksim metro hakkında açıklama yaptı. Ardından özellikle Taksim Metro İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın durumu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu işletmeye kapatıldı. Uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Aynı karar kapsamında F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da yolcu işletmesine kapatıldı. Ayrıca M2 hattında yer alan Şişhane İstasyonu'nun yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık tutulurken, diğer tüm giriş ve çıkış noktalarının geçici olarak yolcu kullanımına kapatıldığı duyuruldu.

Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu

Metro İstanbul'un bilgilendirmesine göre M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler normal şekilde sürüyor. Ancak trenler Taksim İstasyonu'nda durmadan yoluna devam ediyor. Bu nedenle Taksim durağını kullanmak isteyen yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

TAKSİM METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda Taksim Metro İstasyonu'nun yeniden açılacağı saate ilişkin net bir tarih veya zaman bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, uygulamanın "ikinci bir duyuruya kadar" devam edeceğini bildirdi.

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