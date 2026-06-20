AFAD verilerine göre Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Düzce'de kaydedildi. Saat 21:32 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri duyurdu.

DÜZCE'DE DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Gölyaka merkezli deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN AKDENİZ DE SALLANDI

Öte yandan, günün bir diğer deprem haberi de Akdeniz'den gelmişti. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında saat 12.31'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Deprem hareketliliği sürerken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi için önemli bir uyarı gelmişti.

Ordu, Trabzon ve Rize illerine dikkat çeken Bektaş, bu şehirlerin yüzlerce kilometre uzaktaki fay hatlarından bile etkilendiğini vurguladı. Sahildeki sağlam zemin verilerine değinen Bektaş, "AFAD sahilde, sağlam zemin için yer sarsıntı şiddetini ve en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür" ifadelerini kullanarak bölgedeki risk durumuna işaret etti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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