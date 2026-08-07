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iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak?

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iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak?
Fotoğraf Başlığı iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak?

Apple'ın iPhone 18 Pro etkinliği için farklı iddialar ortaya atılıyor. Teknoloji devi Apple, son dört yıldır iPhone etkinliklerini tam olarak iki hafta öncesinden duyuruyor. Peki, iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak, tanıtımın hangi tarihte yapılması bekleniyor?

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Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ile ilk katlanabilir iPhone'u Eylül ayında satışa sunulacak. Bu cihazlar, Apple takviminin en büyük etkinliği olan Eylül ayındaki tanıtım etkinliğinde duyurulacak. Peki şirket, tanıtım etkinliğinin tarihini tam olarak ne zaman açıklayacak?

TANITIM İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİHLER

Apple'ın iPhone 18 Pro serisini tanıtacağı özel etkinliğin tarihiyle ilgili tahminler netleşmeye başladı. Resmi açıklama henüz yapılmasa da sektör kaynakları etkinliğin 9 Eylül Çarşamba günü düzenlenebileceği görüşünde birleşiyor.

Daha önce bazı analistler etkinliğin 8 Eylül Salı günü gerçekleştirileceğini öne sürmüştü. Ancak Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın da son değerlendirmelerinde 9 Eylül Çarşamba tarihine işaret etmesi, bu ihtimali güçlendirdi.

Eskiden Apple, iPhone tanıtım etkinliğini etkinlikten bir hafta önce duyururdu. MacRumors'tan Joe Rossignol'a göre bu durum 2020 ve 2021 yıllarında geçerliydi . Ancak o zamandan beri her yıl duyuru, etkinlikten tam iki hafta önce yapılıyor.

iPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiiPhone 18 Pro tanıtımı ne zaman yapılacak?


SATIŞA NE ZAMAN ÇIKAR?

9 Eylül'deki tanıtım etkinliğinin duyurulan tarih olduğu varsayılırsa, yeni ürünlerin satışa çıkış tarihi 18 Eylül Cuma olacak. iPhone 18 Pro o tarihte satışa çıkacak olsa da, katlanabilir telefonun ne zaman mağaza raflarına ulaşacağı hala belirsiz.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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