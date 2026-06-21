Sekiz yıl sonra büyük dönüş: Málaga La Liga’ya geri döndü
2017-2018 sezonunda La Liga’dan düşerek alt liglere kadar gerileyen Málaga, play-off finalinde Almería’yı 2-1 mağlup ederek 8 yıl aradan sonra yeniden İspanya’nın en üst ligi La Liga’ya yükseldi. Carlos Chupe ve David Larrubia’nın golleriyle gelen zafer, Endülüs ekibine büyük sevinç yaşattı.
- Málaga CF, sahasında UD Almería'yı 2-1 yenerek La Liga'ya yükselme başarısı gösterdi.
- İlk maç 0-0 sona ermişti.
- Málaga'nın gollerini Carlos Chupe ve David Larrubia kaydetti.
- Almería'nın tek golü Leonardo Baptisto'dan geldi.
- Málaga, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez La Liga'ya döndü.
- Málaga, Racing de Santander ve Deportivo de La Coruña'nın ardından La Liga'ya yükselen üçüncü ekip oldu.
İspanya 2. Futbol Ligi yükselme play-off finali rövanşında Málaga CF, sahasında UD Almería’yı 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve La Liga biletini aldı.
İlk maçın 0-0 sona ermesinin ardından taraftarı önünde avantajı iyi kullanan Málaga, sahadan galibiyetle ayrılarak uzun süren hasrete son verdi.
CHUPE VE LARRUBİA SAHNEYE ÇIKTI
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Carlos Chupe ve David Larrubia’dan geldi. Almería’nın tek sayısını ise Leonardo Baptisto kaydetti.
Mücadelede özellikle ikinci yarıda temposunu artıran Málaga, skor üstünlüğünü koruyarak kritik finali kazanmayı başardı.
8 YIL SONRA GELEN DÖNÜŞ
2017-2018 sezonunda La Liga’dan düşen ve ardından alt liglere kadar gerileyen Málaga, sekiz yıllık aranın ardından yeniden en üst seviyeye yükseldi.
Málaga, bu sonuçla birlikte Racing de Santander ve Deportivo de La Coruña’nın ardından La Liga’ya yükselen üçüncü ekip olarak sezonu tamamladı.