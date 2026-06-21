2017-2018 sezonunda La Liga’dan düşerek alt liglere kadar gerileyen Málaga, play-off finalinde Almería’yı 2-1 mağlup ederek 8 yıl aradan sonra yeniden İspanya’nın en üst ligi La Liga’ya yükseldi. Carlos Chupe ve David Larrubia’nın golleriyle gelen zafer, Endülüs ekibine büyük sevinç yaşattı.

İspanya 2. Futbol Ligi yükselme play-off finali rövanşında Málaga CF, sahasında UD Almería’yı 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve La Liga biletini aldı.

İlk maçın 0-0 sona ermesinin ardından taraftarı önünde avantajı iyi kullanan Málaga, sahadan galibiyetle ayrılarak uzun süren hasrete son verdi.

Sekiz yıl sonra büyük dönüş: Málaga La Liga’ya geri döndü

CHUPE VE LARRUBİA SAHNEYE ÇIKTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Carlos Chupe ve David Larrubia’dan geldi. Almería’nın tek sayısını ise Leonardo Baptisto kaydetti.

Mücadelede özellikle ikinci yarıda temposunu artıran Málaga, skor üstünlüğünü koruyarak kritik finali kazanmayı başardı.

Sekiz yıl sonra büyük dönüş: Málaga La Liga’ya geri döndü

8 YIL SONRA GELEN DÖNÜŞ

2017-2018 sezonunda La Liga’dan düşen ve ardından alt liglere kadar gerileyen Málaga, sekiz yıllık aranın ardından yeniden en üst seviyeye yükseldi.

Málaga, bu sonuçla birlikte Racing de Santander ve Deportivo de La Coruña’nın ardından La Liga’ya yükselen üçüncü ekip olarak sezonu tamamladı.

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