2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği mücadeleyle dikkat çeken Curaçao, turnuvayı takip eden futbolseverlerin merak ettiği ülkeler arasında yer aldı. Karayipler'de bulunan ada ülkesi, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını almasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Curaçao nerede, hangi ülkeye bağlı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile golsüz berabere kalan Curaçao, turnuva tarihindeki ilk puanını elde ederek adından söz ettirdi. Futbol sahasındaki performansıyla dikkat çeken ülkenin konumu, siyasi statüsü ve milli takım kadrosu da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

CURAÇAO NERESİ?

Curaçao, Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela kıyılarının yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunan bir ada ülkesidir. Yaklaşık 444 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ada, Karayipler'in en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Başkenti Willemstad olan Curaçao, renkli mimarisi, tarihi limanı ve tropikal iklimiyle tanınıyor.

Nüfusu yaklaşık 156 bin olan ada ülkesi, çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Halkın büyük bölümünü Afrika kökenli topluluklar oluştururken Avrupa, Latin Amerika, Arap ve Asya kökenli topluluklar da ülkede yaşamını sürdürüyor. Papiamento, Felemenkçe, İngilizce ve İspanyolca konuşuluyor.

Curaçao nerede, hangi ülkeye bağlı? Curaçao milli futbol takımı oyuncuları

CURAÇAO HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Curaçao bağımsız bir devlet olmamakla birlikte Hollanda Krallığı'nı oluşturan dört ülkeden biridir. 10 Ekim 2010 tarihinde Hollanda Antilleri'nin dağılmasının ardından özerk ülke statüsü kazanan Curaçao, iç işlerinde geniş yetkilere sahip olsa da dış politika ve savunma gibi alanlarda Hollanda Krallığı çatısı altında yer alıyor.

Bu nedenle Curaçao'nun kendine ait hükümeti, parlamentosu ve idari yapısı bulunuyor. Ancak Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biridir.

Curaçao'nun para birimi uzun yıllardır Hollanda Antilleri Guldeni olarak kullanılıyor. Yüksek gelirli ekonomiler arasında gösterilen ada ülkesi, özellikle turizm gelirleri ve liman faaliyetleri sayesinde bölgenin önemli ekonomik merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Curaçao nerede, hangi ülkeye bağlı? Curaçao milli futbol takımı oyuncuları

CURAÇAO MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI

Kaleci: ​Tyrick Bodak (Telstar), ⁠Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk),

Orta saha: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro ⁠Bacuna (Igdir), ​Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham United), ​Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Forvet: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC ​Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren).

Haberle İlgili Daha Fazlası