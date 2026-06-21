2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador karşısında yaptığı 15 kurtarışla rekor kıran 37 yaşındaki kaleci Eloy Room, Curaçao'nun turnuva tarihindeki ilk puanını almasında başrolü oynadı. Karayip temsilcisi, Dünya Kupası sahnesindeki ilk büyük başarısına imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Curaçao, turnuva tarihindeki ilk puanını alırken gecenin kahramanı kaleci Eloy Room oldu. Karayip temsilcisi, Ekvador ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası serüvenindeki ilk puanını hanesine yazdırırken, 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi yaptığı kurtarışlarla adeta tarihe geçti.

Curaçao Milli Takımı, kazanılan puanı kutluyor

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın henüz üçüncü dakikasında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Ekvador'un yıldızı Enner Valencia'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Eloy Room gole izin vermedi. Tecrübeli kalecinin bu kritik kurtarışı, mücadelede yaşanacakların da habercisi oldu.

Ekvador maç boyunca Curaçao kalesini abluka altına alırken, Room birbiri ardına yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Rakibinin 27 şut çektiği karşılaşmada kalesini gole kapatan deneyimli eldiven, Dünya Kupası tarihinin unutulmaz performanslarından birine imza attı.

Curaçao'nun tecrübeli kalecisi Eloy Room

REKORU YAKALADI

Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı 15 kurtarışla dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Opta verilerine göre bu sayı, 1966'dan bu yana normal süre içerisinde oynanan bir Dünya Kupası maçında bir kalecinin yaptığı en yüksek kurtarış sayısına eşit oldu.

Daha önce bu rekoru, 2014 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında ABD formasıyla mücadele eden Tim Howard yakalamıştı. Ancak Howard o karşılaşmada uzatmalarda iki gol yerken, Room ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Curaçao'nun tecrübeli kalecisi Eloy Room

KÜÇÜK ADA ÜLKESİNİN BÜYÜK KAHRAMANI

Yaklaşık 156 bin nüfuslu Curaçao, Dünya Kupası tarihinde mücadele eden en küçük ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Almanya karşısında oynadığı ilk maçta Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan Karayip temsilcisi, Ekvador karşısında da ilk puanını alarak tarih yazdı.

Bu tarihi sonucun mimarı ise kuşkusuz Eloy Room oldu. Hollanda'nın Nijmegen kentinde doğan ve kariyerinde PSV ile şampiyonluk yaşayan deneyimli kaleci, bugün ABD ikinci lig ekiplerinden Miami FC'nin formasını giyiyor.

Curaçao'nun tecrübeli kalecisi Eloy Room

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Curaçao'nun Dünya Kupası'na katılmasında da önemli rol oynayan Room, elemelerde Jamaika karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını turnuvaya taşımıştı. Tecrübeli file bekçisi, Ekvador karşısındaki performansıyla ise adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Room, "İlk kurtarış bana ve takıma büyük güven verdi. Son dakikaya kadar savaştık. Curaçao için bu şekilde puan almak inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

Curaçao'nun tecrübeli kalecisi Eloy Room

ÜST TUR UMUDU SON MAÇA KALDI

Almanya'nın son 32 turuna yükselmeyi garantilediği grupta Fildişi Sahilleri 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Ekvador ve Curaçao ise 1'er puanla son hafta maçları öncesinde üst tur şansını korudu.

Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alan Curaçao, son maçta Fildişi Sahilleri karşısında sürpriz bir galibiyet alması halinde son 32 turuna yükselme hayalini sürdürecek.

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