ABD'de protestolar ve sıkı güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kalan İran Milli Takımı, seyahat kısıtlamalarının sportif hazırlıklarını olumsuz etkilediğini savunarak FIFA'ya başvurdu. Teknik Direktör Amir Ghalenoei, İran'ın turnuvanın "en çok mağdur edilen" takımı olduğunu öne sürdü.

İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde ABD'de karşılaştığı seyahat kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Takımın Los Angeles'taki son antrenmanı öncesinde protestolarla karşılaşması, İran Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yaptığı başvuruyu yeniden gündeme taşıdı.

Los Angeles Stadyumu'nda Belçika ile oynanacak karşılaşma öncesinde Meksika'daki kamp merkezinden ABD'ye gelen İran Milli Takımı, son çalışmasını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman yapacağı bilgisinin yayılması üzerine bir grup protestocu tesis girişinde toplandı.

İran Milli Takımı'nı protesto eden protestocular

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gösterilerin büyümesini önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik tedbirleri uygulanırken, İran kafilesi tesisten farklı bir çıkışı kullanarak ayrıldı. Takım daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Protestocuların bir bölümü ise takım otelinin önüne giderek sloganlar attı. İran Milli Takımı daha önce de Yeni Zelanda ile oynadığı grup maçından önce Los Angeles'taki kamp yaptığı otelin önünde benzer protestolarla karşılaşmıştı.

İran Milli Takımı'nı protesto eden protestocular

FIFA'YA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Saha dışındaki protestolar sürerken, İran Futbol Federasyonu ABD'de uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle FIFA nezdinde girişim başlattı.

ABD ile İran arasındaki siyasi gerilim ve vize süreçlerindeki hassasiyetler nedeniyle İran Milli Takımı, ABD'de oynadığı grup maçları için ana kampını ortak ev sahibi Meksika'da kurmak zorunda kaldı. Takımın maçlardan kısa süre önce ABD'ye giriş yapmasına ve karşılaşmaların ardından ülkeden ayrılmasına izin verilmesi, federasyon tarafından sportif hazırlıkları olumsuz etkileyen bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İran Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, yaşanan durum nedeniyle takımının turnuvanın "en çok mağdur edilen" ekibi olduğunu savundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu kısıtlamaların turnuvaya katılan takımlara eşit şartlar sağlanması ilkesiyle bağdaşmadığını ve teknik hazırlıkları olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran taraftarları, Dünya Kupası maçında

ABD'DEN MÜZAKERE SİNYALİ

Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü Direktörü Andrew Giuliani ise İran heyetinin giriş şartlarının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

İngiliz basınına konuşan Giuliani, İran kafilesinin maç dönemlerinde ABD'de daha uzun süre kalabilmesine yönelik seçeneklerin görüşülebileceğini ifade ederek, "Sahada adil ve rekabetçi bir ortam oluşturmak istiyoruz" dedi. Giuliani, güvenlik gerekçelerinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, uygulanan tedbirlerin yalnızca stadyumları değil, takımların kamp merkezleri ve antrenman tesislerini de kapsadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran

PERFORMANSA ETKİ TARTIŞMASI

İran Teknik Direktörü Ghalenoei, Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları ilk karşılaşmada yaşanan seyahat sürecinin takım performansını olumsuz etkilediğini öne sürdü. Federasyon da teknik ekibin planlamasına göre oyuncuların ideal hazırlık süreci için maçlardan iki gün önce ev sahibi şehre gitmesi ve karşılaşmadan bir gün sonra kamp merkezine dönmesi gerektiğini ancak bu taleplerin kabul edilmediğini açıkladı.

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda karşısında attıkları gole seviniyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulanan prosedürlerin İran heyetiyle önceden kararlaştırılan güvenlik planının bir parçası olduğunu savundu. Bakanlık yetkilileri, takımın maçtan bir gün önce ülkeye giriş yapabildiğini ve karşılaşmanın oynandığı günün akşamında ülkeden ayrılmasının beklendiğini belirtti.

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