Brezilya'nın ulusal acil durum uyarı sistemine yönelik siber saldırı sonucu milyonlarca kişinin telefonuna aynı anda "Uzaylı saldırısı. İnsanlar, geldik" mesajı gönderildi. Sao Paulo ve Rio de Janeiro başta olmak üzere birçok kentte paniğe yol açan sahte alarmın ardından yetkililer alarma geçerken, 10 ayrı saldırı dalgasının tespit edilmesi üzerine sistem geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Brezilya Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından kullanılan acil durum uyarı sistemini hedef alan siber saldırı, ülkeyi ayağa kaldırdı.

ŞİFRELİ KELİME

Vatandaşların ekranlarında beliren mesajların içeriği ise oldukça sıra dışıydı. Telefonlarda ilk olarak, siber dünyada sıkça kullanılan ve harfler yerine rakamların yer aldığı bir yazım diliyle "misantropi4" ifadesi görüldü. İnsanlığa karşı duyulan nefret ve düşmanlık anlamına gelen bu kelimenin ardından, sisteme sızan kişilerin "Uzaylı saldırısı. İnsanlar, geldik" şeklinde sahte bir panik mesajı yaydığı anlaşıldı.

Yetkililer, bu manipülasyonun sivil savunma sistemine ait olmayan dışarıdan bir kişi veya grup tarafından uzaktan tetiklendiğini doğruladı.

Brezilya Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Federal Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ACİL DURUM ALARMLARI ÇALDI

Siber saldırının ilk dalgası ülkenin güneyindeki Paraná eyaletinde tespit edildi. Ancak birkaç dakika içinde dalga büyüyerek dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Sao Paulo ve Rio de Janeiro gibi büyük şehirlere sıçradı. Telefon numarası veya operatör gözetmeksizin belirli coğrafi alanlardaki tüm cihazlara doğrudan sinyal gönderen "Cellbroadcast" sistemi üzerinden yayılan uyarı, hem yüksek sesli bir alarm hem de kısa mesaj formatında milyonlarca insana ulaştı. Bölge sivil savunma birimleri ardı ardına açıklamalar yaparak kendi sistemlerinde acil bir durum olmadığını ve doğal afet riski bulunmadığını duyurmak zorunda kaldı.

Brezilya’da milyonlarca telefona uzaylı saldırısı geliyor mesajı gitti!

DEVLET SİSTEMİ KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Yaşanan krizin ardından Brezilya Ulusal Sivil Savunma ekipleri, siber güvenliği yeniden tesis edebilmek amacıyla ulusal acil durum uyarı platformunu tamamen çevrimdışı hale getirdi. Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında sistem geçici olarak devre dışı bırakılırken, platformun ne zaman yeniden açılacağına dair net bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.

Ulusal Koruma ve Sivil Savunma Sekreteri Wolnei Wolff düzenlediği basın toplantısında, farklı eyaletlerde şu ana kadar 10 ayrı sahte uyarı dalgası belirlediklerini söyledi.

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